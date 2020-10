Esplorazioni Pokemon: un nuovo trailer regala conferme

Come vi avevamo anticipato ormai un mese fa, Esplorazioni Pokemon sta per entrare nel suo primo arco narrativo rilevante, quello cioè ispirato alla storia dei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo e intitolato Darkest Day. Ora, dopo settimane di speculazioni, voci di corridoio e rumors, un trailer ufficiale della serie ha confermato la data d’inizio di questa nuova vicenda.

Stando alle informazioni che arrivano da questo nuovo video promozionale infatti, Darkest Day comincerà con l’episodio 41 della serie, che andrà in onda, in Giappone, il prossimo 23 ottobre, e ci porterà nella regione di Galar, cercando di arrivare alle radici del mistero dei Pokemon giganti preda di un’inspiegabile furia. Riusciranno i nostri eroi a salvare la regione da un disastro di proporzioni inimmaginabili?

Durante quest’arco narrativo faranno il loro esordio in Esplorazioni Pokemon i Leggendari della regione di Galar come Zacian e Zamazenta, che tuttavia non saranno i soli Pokemon Leggendari che Ash e Goh incontreranno sul loro cammino: è stato infatti confermato il ritorno dei primi tre storici Leggendari della regione di Kanto, Zapdos, Moltres e Articuno, con il primo che è già stato protagonista di un’intensa battaglia contro Goh.

Nell’attesa di poter vedere questo nuovo, attesissimo arco narrativo dunque, prepariamoci dando un’occhiata all’elettrizzante trailer. Vi ricordiamo che Esplorazioni Pokemon viene trasmesso in Italia a cadenza settimanale sul canale televisivo K2.