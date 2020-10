Starfield potrebbe avere un nuovo sistema di animazione

Per quanto i suoi giochi siano amati, una cosa per cui i titoli di Bethesda non sono noti sono le animazioni realistiche dei personaggi. Ma lo studio di sviluppo sta cercando di cambiare la situazione con Starfield, poiché sono emerse nuove prove che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione sarà caratterizzato da un nuovissimo sistema di animazione. La prova è stata individuata dagli utenti di LinkedIn, che hanno notato un riferimento al sistema di animazione del gioco sul profilo dell’animatore di Bethesda, Eric Braun, che ha condiviso un post in cui è stato scelto come programmatore senior per Bethesda Maryland e ha dovuto riscrivere da zero il sistema di animazione in Starfield. La notizia ha senso se si considera ciò che la mente di Bethesda, Todd Howard, ha detto sul gioco in seguito alla notizia che Bethesda è stata acquisita da Microsoft.

Le informazioni sul gioco sono piuttosto limitate, a parte una serie di immagini di Starfield trapelate online il mese scorso. Gli screenshot trapelati offrono un primo sguardo interessante al gioco, e i fan sono stati in grado di raccogliere diversi dettagli. Alcune delle immagini presentano un misuratore che suggerisce che l’opera potrebbe presentare meccaniche survival simili a quanto visto con No Man’s Sky. Le altre invece offrono scorci di oggetti e luoghi interessanti, tra cui una nave spaziale e un laboratorio isolato. Bethesda deve ancora annunciare quando Starfield uscirà e per quali sistemi. Il recente acquisto di Bethesda da parte di Microsoft potrebbe portare alla pubblicazione del gioco in esclusiva su Xbox Series X e S, anche se un analista del settore prevede che l’iterazione sarà ancora disponibile su PS5. Lo studio di sviluppo ha confermato che nessuna nuova informazione su Starfield verrà rivelata fino al prossimo anno.