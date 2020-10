The Mandalorian: uscito un nuovo trailer della Season 2

La Disney ha rilasciato un nuovo trailer della stagione 2 di The Mandalorian, ovvero le continue avventure di un cacciatore di taglie del mondo di Star Wars (interpretato da Pedro Pascal) e del suo piccolo amico verde, chiamato in modo non ufficiale Baby Yoda. Questa è la via, come direbbero i mandaloriani.

Co-creato da Jon Favreau e Dave Filoni, The Mandalorian ha debuttato su Disney + nel novembre del 2019, la prima serie TV di Star Wars in live-action in assoluto. Insieme a Pascal, lo spettacolo vede protagonisti Giancarlo Esposito, Carl Weathers e Gina Carano. Secondo quanto riferito, Favreau ha scritto sei degli otto episodi della seconda stagione, con Filoni e il regista della prima stagione Rick Famuyiwa (Dope) che ne prendono uno a testa.

Questo nuovo filmato espande ciò che abbiamo già visto nei precedenti trailer della stagione 2, incluso il Razor Crest che scivola sulla superficie di un pianeta di ghiaccio. Ci sono anche Cara Dune (Carano) e Greef Karga (Weathers) che si riuniscono con Mando mentre conferma la sua nuova missione: trovare un modo per riportare The Child Baby Yoda alla sua gente. Chi altro potrebbe essere in grado di aiutarlo nella sua ricerca? Sembra che la risposta potrebbero essere altri Mandaloriani, ma se fallisce, ha comunque il suo fidato jet pack come riserva. The Mandalorian Season 2 debutterà su Disney + venerdì 30 ottobre e se volete potete dare un’occhiata a quattro nuovi poster in questo articolo. Ecco la sinossi ufficiale della seconda stagione: