Yetiapocalypse vince il FaZe Clan Among Us In-Vent-Ational

Il celebre streamer Yetiapocalypse è riuscito a vincere il torneo organizzato dal FaZe Clan dedicato ad Among Us. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della competizione FaZe Clan Among Us In-Vent-Ational, dal montepremi di ben 12 mila dollari.

I partecipanti alla gara erano 20, ragion per cui all’inizio dello scontro c’erano stati due gruppi diversi composto da 10 persone ciascuno. I primi cinque dei bracket si sono poi sfidati nella gran finale, in cui Yetiapocalypse ha ottenuto il primato. L’annuncio del suo primo posto è stato pubblicato direttamente dall’account Twitter ufficiale della celebre organizzazione Esports, la quale si è congratulata con il content creator per il risultato ottenuto.