Syberia the World Before: demo disponibile per PC

Microids ha rilasciato una demo gratuita per il suo imminente gioco di avventura, Syberia: The World Before. Questa demo gratuita presenta il Prologo del nuovo gioco Syberia e ci inviterà a seguire le avventure di Kate Walker mentre affronta una nuova indagine in un viaggio che porterà i giocatori attraverso i continenti e periodi del tempo per vivere un’avventura radicata nei tumulti e nelle tragedie del ventesimo secolo. Secondo gli sviluppatori, il gioco riporterà i fan alla sua atmosfera unica.

I giocatori scopriranno uno scenario pieno di mistero, poesia ed emozione, basandosi su viaggi ed esplorazioni, meccanismi ingegnosi da sbloccare e l’arte di Benoît Sokal. Syberia The World Before avrà anche paesaggi onirici, innevati ed enigmatici, oltre a personaggi accattivanti e stravaganti. La demo è disponibile su Steam. Mentre i requisiti di gioco lo potete trovare sulle nostre pagine. Il titolo di Microids ha rivelato che il nuovo capitolo uscirà nel 2021.