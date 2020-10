Avatar 2: mostrato un nuovo personaggio

Mentre dobbiamo aspettare ancora molto tempo prima dell’uscita di Avatar 2, le persone dietro i film hanno mantenuto un flusso costante di notizie sui social media. Un certo numero di immagini del dietro le quinte sono state rilasciate su Twitter dall’account Avatar ufficiale o da quello del produttore Jon Landau, offrendo nuovi sguardi ai membri del cast sui set virtuali o di alcune delle scenografie, il tutto mantenendo un discreto mistero su cosa, esattamente, sta succedendo.

Ieri, tuttavia, una nuova immagine del sequel di Avatar dal dietro le quinte ha rivelato il nuovo personaggio interpretato da Edie Falco, il generale Ardmore. Nel Tweet, Ardmore è descritto come il nuovo capo dell’attività RDA su Pandora. E la RDA è, ovviamente, l’amministrazione per lo sviluppo delle risorse che ha supervisionato l’estrazione del famigerato “unubtanium” su Pandora nel primo film, con Giovanni Ribisi che interpretava l’amministratore aziendale per l’operazione mineraria RDA che è andata in tilt.

Ribisi riprenderà il suo ruolo in tutti e quattro i sequel di Avatar, e Falco si è effettivamente unito al cast nel gennaio del 2019, un anno e mezzo dopo l’inizio delle riprese principali. In effetti, le riprese dei sequel di Avatar sono iniziate nel 2017 e non sono ancora del tutto terminate, poiché Cameron si è concentrato sulle riprese di performance capture per Avatar 2 e 3 e alcune per il 4 e 5.

Le riprese live-action su Avatar 2 e 3 non sono iniziate fino alla primavera del 2019 in Nuova Zelanda, ma il set è stato chiuso a causa della pandemia nel marzo 2020. Nel settembre 2020, James Cameron ha confermato che le riprese live-action in Nuova Zelanda erano complete. E adesso dobbiamo solo aspettare. Avatar 2 non uscirà al cinema fino a dicembre 2022, seguito da Avatar 3 a dicembre 2024, Avatar 4 a dicembre 2026 e Avatar 5 a dicembre 2028, supponendo che tutto vada secondo i piani. Nel frattempo potete trovare tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.