Atelier Ryza 2: l’edizione fisica non arriverà su PS5

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, l’ultima entrata nel franchise dei JRPG, sta cercando di replicare il successo del primo gioco Atelier Ryza, che ha superato le 500.000 copie vendute. Il gioco è stato un tale successo che un adattamento manga di Atelier Ryza è in lavorazione. Mentre i giochi della serie probabilmente non saranno mai titoli tripla A di successo, i loro fan sono devoti a tutto ciò che lo riguarda, mentre Koei Tecmo, la società che si occupa della pubblicazione del gioco in Nord America, ha organizzato un concorso di fan art e cosplay di enorme successo per Atelier Ryza e sta organizzando un concorso dedicato al mondo cosplay simile per il sequel del prossimo capitolo della serie. Lo stretto rapporto che così tanti fan hanno con il franchise Atelier fa sì che l’edizione fisica precedentemente annunciata di Atelier Ryza 2 per PS5 sia stata cancellata. Koei Tecmo, si è scusata dicendo che sono sorti vari problemi e dunque non è in grado di fornire l’edizione fisica del gioco su PS5.

Per i fan che amano collezionare supporti fisici, questo li lascia limitati all’acquisto di copie fisiche su PS4 o Nintendo Switch. L’unico aspetto positivo è che, chi acquisterà Atelier Ryza 2 su PS4 avrà diritto a un aggiornamento gratuito alla versione PS5. Seguendo questa strada c’è il problema di dover passare da una copia fisica per PS4 a una copia digitale per PS5 e i giocatori avranno bisogno del disco rigido della PS5 per completare l’aggiornamento. Sebbene la perdita di una versione fisica del gioco per PS5 sia certamente deludente, i fan potranno comunque avventurarsi sull’isola di Kurken e riprendere la storia di Ryza tre anni dopo gli eventi del primo gioco. Il titolo includerà anche una serie di nuovi personaggi giocabili e Ryza sembra essere più agile, ora in grado di nuotare, arrampicarsi e utilizzare rampini. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy uscirà il 26 gennaio 2021 per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.