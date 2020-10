Kingston annuncia il nuovo DataTraveler Duo

Kingston, azienda leader nella produzione di dispositivi di storage, ha annunciato il nuovo DataTraveler Duo. Quest’ultimo riesce a soddisfare tutte le esigenze che ogni utente possa mai presentare. La sua peculiarità è infatti quella di avere un’entrata USB-C da un lato, mentre l’altra ne ha una di tipo USB-A.

Non è un segreto che la transizione dei due tipi di input non è immediata. Soprattutto perché bisogna tener conto delle vecchie macchine. Le capacità di memoria sono di 32GB e 64GB. Negli Stati Uniti d’America, il prodotto targato Kingston è già disponibile su Amazon. Il prezzo è di soli 10 dollari per la versione più capiente, mentre l’altra costa 7 dollari.