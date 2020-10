Serial Games: la presentazione del libro fissata per il 28 novembre

Molto spesso, i libri dedicati al videogioco spesso racchiudono al loro interno degli espedienti parecchio interessanti, che possono andare dalla storia del videogioco, al game design e così via. Il libro Serial Games di Conscious Gaming (disponibile per l’acquisto su Amazon Italia) è uno tra questi, dove uno scenario come quello attuale nel quale le serialità hanno modificato le loro caratteristiche, il videogioco, con la sua struttura spesso aperta e disponibile ad aggiunte, modificazioni e personalizzazioni, si offre come pietra di paragone per un’analisi del concetto stesso di serializzazione.

Questo libro ha due obiettivi correlati: individuare, dagli anni Settanta fino ai giorni nostri, alcuni aspetti della serialità narrativa all’interno dei videogiochi destinati alle piattaforme casalinghe, e parallelamente individuare quei videogiochi in cui la narrazione tocca tematiche delicate chiamando moralmente in causa l’utente. Sebbene i videogiochi suddivisi in episodi e rilasciati a intervalli variabili di tempo sui mercati digitali rappresentino un fenomeno relativamente recente, alcuni esponenti fin dagli anni Settanta hanno evidenziato la presenza implicita di alcuni aspetti formali della serialità narrativa consolidati su altri settori d’intrattenimento.

