Hustle: definito il cast del nuovo film di Adam Sendler

Queen Latifah, Robert Duvall e Ben Foster sono i più recenti membri del cast ad essersi uniti al prossimo film Netflix di Adam Sandler, Hustle. Nel 2014, Netflix ha consolidato un accordo con la società di produzione di Adam Sandler, Happy Madison, che è stato rinnovato nel 2017. In base a tale accordo, Sandler ha realizzato Murder Mystery, Father of the Year, The Ridiculous 6, Sandy Wexler, The Week Of e The Do-Over. Netflix ha rinnovato nuovamente il contratto nel gennaio 2020 per realizzare altri 4 film. Da allora, ha prodotto The Wrong Missy e Hubie Halloween.

Deadline ha annunciato che Queen Latifah, Robert Duvall e Ben Foster interpreteranno ruoli da protagonista in Hustle, il prossimo film Netflix di Sandler. I loro ruoli esatti devono ancora essere annunciati. Tuttavia, Queen Latifah è stata vista tenersi per mano con Sandler sul set, quindi è possibile che interpreti il suo interesse romantico. Si uniranno al giocatore NBA Juancho Hernangomez, Jordan Hull, Maria Botto, Ainhoa Pillet e al commentatore sportivo Kenny Smith.

Jeremiah Zagar sta dirigendo il film sportivo di Taylor Materne e il candidato all’Oscar Will Fetters. La leggenda del basket LeBron James presterà sicuramente la sua esperienza in quanto è produttore del film con la sua società di produzione The SpringHill Company. Anche Roth / Kirschenbaum Films produce il film insieme a Sandler con il marchio Happy Madison.

In Hustle, Sandler interpreta uno sfortunato talent scout di basket che scopre all’estero un giocatore irripetibile con un passato difficile e si assume la responsabilità di portare il fenomeno negli Stati Uniti senza l’approvazione della sua squadra. Contro ogni previsione, hanno un ultimo colpo per dimostrare di avere quello che serve per farcela nell’NBA. Vi terremo sicuramente aggiornati, ma nel frattempo potete trovare tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.