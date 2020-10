LG presenta la prima TV OLED ripiegabile dal costo di 87.000$

LG, azienda leader nella produzione di elettrodomestici, ha presentato la prima TV OLED ripiegabile. Il nome del modello è OLED RX e costerà ben 87 mila dollari. Le feature principali sono le sue dimensioni, 65 pollici, la risoluzione fino a 4K e, ovviamente, il fatto che possa essere arrotolata all’interno della sua base.

L’implementazione citata in precedenza potrebbe rivelarsi molto utile nel caso in cui si abbia intenzione di risparmiare spazio, ma senza dover gettare la grandezza del display e la sua qualità video. Al suo interno, è possibile anche trovare già installato il supporto di Google Assistant e Alexa. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina ufficiale del prodotto targato LG.