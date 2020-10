Yakuza Like a Dragon: arriva il nuovo trailer

SEGA ha da poco pubblicato un nuovo trailer incentrato su Yakuza Like a Dragon, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 10 novembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Xbox Series X, mentre la versione riservata a PlayStation 5 vedrà la luce sul mercato a partire dal 2 marzo 2021.

Nel trailer, visibile in calce alla notizia, il titolo si mostra in tutta la sua magnificenza, dove sono venuti a galla alcuni elementi decisamente interessanti, che aumentano la voglia di mettere le mani sulla produzione al più presto possibile. Ecco alcuni dettagli sul gioco:

Ichiban Kasuga, un componente della famiglia di yakuza di basso rango a Tokyo, rischia una condanna a 18 anni di carcere dopo essersi preso la colpa per un crimine che non ha commesso. Non perdendo mai la fede, sconta lealmente la sua pena e torna in società per scoprire che nessuno lo aspettava all’esterno, e il suo clan è stato distrutto dall’uomo che rispettava di più.

Ichiban si mette in gioco per scoprire la verità dietro il tradimento della sua famiglia e si riprende la sua vita, attirando al suo fianco un gruppo di emarginati della società: Adachi, un poliziotto disonesto, Nanba, un’ex infermiera senzatetto, e Saeko, una hostess in missione. Insieme, sono trascinati in un conflitto che si sta profilando sotto la superficie di Yokohama e devono elevarsi per diventare gli eroi che non si sarebbero mai aspettati di essere.