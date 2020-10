Monster Sanctuary: annunciata la data d’uscita, anche su console

Disponibile in accesso anticipato su Steam da agosto 2019, Monster Sanctuary è pronto al rilascio ufficiale. Oltre che su PC, viene fatto sapere che il gioco uscirà in contemporanea anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch: l’8 dicembre. Per l’occasione il publisher team17 ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Il gioco, sviluppato da Moi Rai Games, unisce la cattura dei mostri ai metroidvania, dove quindi collezionare, allenare e far combattere i mostri in un mondo pixellato a scorrimento orizzontale.

Queste le caratteristiche di Monster Sanctuary attraverso il comunicato nella pagina ufficiale di team17:

Sconfiggie e collaziona le bestie: creature grandi e piccole possono essere collezionate e combattute, e possono essere potenziate tramite skill tree profondi

Diventa il miglior Guardiano di Mostri: una forza misteriosa minaccia la pace tra mostri e umani, ei giocatori sveleranno questi segreti attraverso la storia

Combatti in un battaglie tattiche 3v3: la squadra dei mostri del giocatore può combattere l’IA o altri giocatori in un sistema 3v3 a turni, usando attacchi elementali e combo con effetti devastanti

Scopri un mondo profondo alla Metroidvania: dalle profondità degli Inferi alle altezze dei Picchi Innevati, c’è molto da esplorare e aree nascoste da scoprire usando le abilità dei mostri

Oggetti e attrezzatura in abbondanza: i giocatori troveranno una miriade di oggetti utili nel loro viaggio, che potrebbero persino aprire nuove strade.

Il gioco in questione faceva parte della line-up di Team17 al PAX West 2019.