ASUS ROG Phone 3 Recensione: un cellulare al pari di una console?

Non molto tempo fa, si apriva la conferenza del ROG Phone 3, il nuovo cellulare della Republic of Gamers (di preciso il terzo della serie, come si può evincere facilmente anche dal nome) dedicato interamente al mondo dei videogiochi, pensato non solo per un uso personale, ma anche per le competizioni vere e proprie. Vi avevamo già parlato di questo annuncio in un altro articolo e, a distanza di qualche mese, il dispositivo è finalmente arrivato tra le nostre mani, permettendoci di avere una visione molto più chiara del suo funzionamento e, considerando che il dibattito riguardo l’utilizzo dei cellulari come vere e proprie piattaforme di videogiochi è ancora acceso e pieno di controversie.

Siamo convinti che grazie a questo cellulare potremmo finalmente avere un po’ di chiarezza sulla questione, anche perché, dobbiamo essere onesti, è grazie a device dalle alte prestazioni come il ROG Phone, se siamo in grado di definire con maggiore oggettività l’aspetto qualitativo di svariati prodotti nel mondo videoludico che vengono rilasciati proprio su cellulari.

ROG Phone 3: specifiche tecniche

GENERALI

MARCA

Asus NOME

ROG Phone 3 DIMENSIONI

171 x 78 x 9.9 mm PESO

240 g SISTEMA

Android 10 MATERIALI

Vetro e Metallo IMPERMEABILE

no DUALSIM

si

DISPLAY

DIMENSIONE

6.59″ RISOLUZIONE

1080 x 2340 TECNOLOGIA

AMOLED DENSITÀ

391 ppi RAPPORTO

Il display occupa il 79.9% della scocca

HARDWARE

SOC

Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 PROCESSORE

Octa-core (1×3.1 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) GRAFICA

Adreno 650 RAM

8 GB STORAGE

256 GB ESPANDIBILITÀ

no

BATTERIA

CAPACITÀ

6000 mAh CARICA RAPIDA

30W

FOTOCAMERA

RISOLUZIONE

64 mpx APERTURA

1.8 FLASH

led VIDEO

8K 30fps FRONTALE

24 mpx ALTRE

ultra wide – macro

CONNETTIVITÀ

BLUETOOTH

5.1 WIFI

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot DATI

HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G NFC

si GPS

GPS, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS VOLTE

si

ALTRO

CONNETTORE

Type-C TIPO SIM

nano

Un design accattivante per un dispositivo potente

Come di consueto, partiamo direttamente con le specifiche tecniche del ROG Phone 3 che, onestamente, sono anche la parte che maggiormente interessa al pubblico.

Da un punto di vista estetico, il cellulare non si distacca molto dal suo predecessore, rimanendo quasi del tutto invariato: rimane lo spessore da 9,85 mm ed un peso abbastanza cospicuo di circa 240 grammi.

Nonostante lo smartphone si impugni bene, risulta essere, per le sue dimensioni, molto scomodo da utilizzare con una sola mano, il che è logico se si pensa che, come dichiarato anche da ASUS stessa, il ROG Phone 3 è stato pensato proprio per i giochi a schermo orizzontale, con un particolare riguardo per gli sparatutto in prima persona. Sul retro, invece, oltre ovviamente al logo luminoso della ROG (presente anche nelle versioni precedenti del dispositivo, è presente una fotocamera da 64 MP, accompagnata da una grandangolare da 13 MP ed una macro da 5MP.

Per quanto riguarda la batteria, ci troviamo dinanzi ad una 6000 mAh con ricarica rapida da 30W, sfortunatamente, però la ricarica Wireless non è disponibile.

Per quanto riguarda invece la parte frontale del dispositivo, troviamo uno schermo con Display FullHD+ (dunque con risoluzione 2340 x 1080 pixel) da 6,59” con tecnologia AMOLED che sta prendendo enormemente piede, come possiamo anche notare negli smartphone che stanno uscendo in quest’ultimo periodo.

Resta il supporto HDR10+ ma, ovviamente, la grande novità per quanto riguarda lo schermo è la frequenza di aggiornamento, che risulta più alta di quella del modello dell’anno scorso, arrivando a toccare i 144 Hz, garantendo una fluidità dell’immagine altissima e, considerando che stiamo parlando di un cellulare orientato principalmente per il gaming, è possibile cambiare la frequenza di aggiornamento intermedia, abbassandola a 120 o 90 Hz.

Specifiche tecniche al pari di un PC (quasi)

In ogni caso, è doveroso dire che se si punta ad acquistare un telefono come il ROG Phone 3, le caratteristiche principali che rendono il dispositivo veramente unico, risiedono, oltre che nel display, principalmente nella sue caratteristiche hardware.

Come ci è sempre stato noto fin dai primi leak, l’intero smartphone è alimentato dal nuovo chipset Snapdragon 865 Plus octa core da 3,1 GHz con supporto GPU Adreno 650 e con una RAM LPDDR5 da 12 o 16 GB, a seconda della versione scelta. Queste caratteristiche tecniche, spesso e volentieri, ci fanno anche dimenticare di trovarci su un device mobile e non su un PC; inoltre, per quanto riguarda la memoria interna, lo smartphone, momentaneamente, offre 512 GB con tecnologia UFS 3.1 e ASUS rilascerà presto anche una versione del telefono denominata “Strix Edition” (vista anche durante la conferenza) con il processore Snapdragon 865, 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1 (che ovviamente sarà offerto ad un prezzo ridotto rispetto alla versione standard).

Sfortunatamente, e la cosa un più ci ha sorpreso, in entrambi i casi la memoria non è espandibile il e, nonostante sia disponibile mezzo TB di memoria interna (per la versione standard), la cosa lascia un po’ di amaro in bocca ma è comunque un dettaglio sorvolabile. Dal punto di vista della connettività, il ROG Phone 3, rimane ovviamente un telefono aggiornato, avendo un supporto per le reti 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e, ovviamente, ha un supporto completo per le dual SIM.

Adattabile a tanti stili di gioco

Una delle caratteristiche principali che rende il ROG Phone 3 unico, è il suo software e capacità di bilanciare le risorse secondo il desiderio dell’utente, per garantire un’esperienza di gioco sempre fluida e pulita. A livello di sistema operativo, lo smartphone monta Android 10 e, come accennato precedentemente, con la cosiddetta “modalità X” ci verrà data la possibilità di bilanciare meglio le risorse e di aumentare le performance del dispositivo; funzione ovviamente dedicata per il gaming, che non si limita solamente a gestire i processi interni del telefono, ma ci permette anche di personalizzare ulteriormente alcuni aspetti per quando entreremo in partita.

Prima fra tutti la capacità di personalizzare completamente i controlli, compresi i trigger laterali presenti sullo smartphone. Non manca ovviamente Armory Crate che ci permette di tenere sotto controllo e di gestire al meglio la nostra libreria di giochi, oltre ad offrirci la comodissima possibilità di allocare le risorse del dispositivo in modo diverso per ogni gioco e di salvare le impostazioni da noi scelte in modo da poterle riutilizzare in un secondo momento senza andare a toccare nuovamente alcun parametro.

In-game ci sarà, inoltre, si può accedere ad un piccolo pannello digitale che riporterà le informazioni Hardware del dispositivo, tra cui CPU, FPS, Temperatura, ecc. Ci darà anche la possibilità di accedere ad alcune funzioni in modo più rapido, tra le quali la possibilità di attivare la registrazione schermo ecc.

Per quanto riguarda il packaging, la confezione del dispositivo non passa sicuramente inosservata e, tralasciando la piccola difficoltà che si può trovare nell’aprirla, al suo interno troveremo, ovviamente il dispositivo, un cavo USB-C/USB-C, un’alimentatore da 30W, un bumper nero di plastica e un’AeroActive Cooler 3, ovvero una piccola ventola da riporre sul retro del telefono per raffreddarlo; è presente anche una porta Jack Audio con tanto di adattatore da USB-C a Jack Audio da 3,5 mm.

Una caratteristica del ROG Phone 3 è la presenza di numerosi accessori per il dispositivo, tra i quali ci è stato fornito il ROG Clip. Un supporto in Plastica per i Joystick PS4 e Xbox One che permette ai giocatori più hardcore di mantere un controllo e un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Un dispositivo consigliato?

Il ROG Phone 3 è uno smartphone di altissimo livello, inutile dire che sia orientato al gaming, perché è un dettaglio talmente ovvio che è anche inutile parlarne, ovviamente questo però porta con se pregi e difetti ed è estremamente difficile dare un parere oggettivo sul rapporto qualità prezzo del prodotto visto che, quest’ultima, è fortemente influenzata dalle richieste dell’utente.

Se si è alla ricerca di un dispositivo estremamente performante, acquistato con l’intento di avere una vera e propria “macchina da gioco” portatile, e se non si ha paura di spendere una cifra abbastanza cospicua rispetto alla media, allora il ROG Phone 3 è un dispositivo da acquistare ad occhi chiusi.

In caso contrario, avrete un Telefono estremamente potente ma…a quale scopo?