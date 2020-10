The Crown: ecco l’ultimo membro annunciato per le stagioni 5 e 6

The Crown aveva già annunciato la maggior parte degli attori principali per le sue ultime due stagioni. Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta II, Jonathan Pryce il Principe Filippo, Lesley Manville sarà invece la principessa Margaret ed Elizabeth Debicki interpreterà la principessa Diana. Ciò ha lasciato la questione principale su chi avrebbe interpretato il principe Carlo nelle ultime due stagioni. Josh O’Connor ha svolto un lavoro eccezionale durante il suo “mandato”, ma il ruolo deve essere ovviamente dato a qualcun altro man mano che lo spettacolo si sposta nel futuro e i personaggi invecchiano.

Variety riferisce che il ruolo è andato a Dominic West. Mentre le stagioni 3 e 4 hanno optato per attori meno noti per interpretare la famosa coppia di reali Carlo e Diana, hanno chiaramente optato per attori più esperti e affermati per assumere i ruoli nelle ultime due stagioni, che saranno incentrate sulla dissoluzione del matrimonio.

Questi sono ovviamente ruoli chiave, poiché la storia di Carlo e Diana non solo ha catturato l’immaginazione del mondo, ma è fondamentale anche nella posta in gioco tematica stabilita nelle stagioni precedenti. The Crown ha sempre preso una tendenza pro-monarchica, concentrando il conflitto sui desideri personali contro gli obblighi pubblici. Gli obiettivi di Elisabetta sono sempre stati quelli di lavorare contro il desiderio personale poiché vede l’abdicazione del principe Edoardo, che ha fatto per amore di Wallis Simpson, come un evento che ha quasi ucciso la monarchia (almeno dal punto di vista dei reali).

Per Carlo, il futuro re (nessuno pensava che Elisabetta avrebbe regnato fino ad oggi, ma è ancora con noi), divorziare è stata una frattura importante, soprattutto perché Diana amata moltissimo non solo dai suoi sudditi ma da tutto il mondo. Sebbene The Crown è iniziato come la storia di Elisabetta, è chiaro che nelle stagioni finali ci sarà un grande focus su Carlo e Diana, e non vediamo l’ora di vedere cosa faranno Dominic West ed Elizabeth Debicki con i loro ruoli. La stagione 4 di The Crown sarà presentata in anteprima su Netflix il 15 novembre, e nel frattempo potete trovare qui alcune delle prime immagini della nuova stagione.