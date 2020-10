Halo The Master Chief Collection: annunciato un aggiornamento per Xbox Series X ed S

Se pensavate che Microsoft non avesse alcuna intenzione di fare niente per Halo The Master Chief Collection, allora siete in errore. Il colosso Redmond ha da poco annunciato che l’opera riceverà un corposo aggiornamento che arriverà nel corso della giornata del 17 novembre 2020. Questo update includerà al suo interno tutta una serie di miglioramenti che potranno beneficiare tutti coloro che acquisteranno Xbox Series X e Xbox Series .

Tra tutte le aggiunte troviamo il supporto ai 120 fotogrammi al secondo sia per la campagna che per il comparto multiplayer e miglioramenti alla modalità schermo condiviso su Xbox Series X e Xbox Series S. Insomma, se avete intenzione di giocare Halo The Master Chief Collection su una delle due console, potrete vivere un’esperienza di gioco migliore rispetto a Xbox One e Xbox One X.