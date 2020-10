Doom Eternal: disponibile The Ancient Gods Parte I

Da oggi 20 ottobre è disponibile The Ancient Gods Parte I, DLC standalone di Doom Eternal, per PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia. The Ancient Gods Parte 1 è la prima espansione per la campagna, e porta una nuova missione, nuove ambientazioni e nuovi nemici.

Questa la descrizione del nuovo contenuto di Doom Eternal:

La tua guerra non è ancora finita… Uccidendo la Khan Maykr hai provocato uno squilibrio di potere nei cieli che minaccia l’intero creato. Le legioni dell’Inferno hanno devastato i cieli e minacciano di espandere il loro dominio nelle altre dimensioni. Con l’aiuto di un vecchio alleato, fatti strada fino a Urdak e decidi il destino del cosmo. La tua missione ora appartiene solo a te.

NUOVA MISSIONE

Affronta una nuova missione nella tua eterna lotta contro il male. Scatena la tua sete di vendetta e affronta la tua prova più ardua ritornando nel regno dei Maykr. Neutralizza nuove e potenti minacce, ristabilisci l’ordine nei cieli e sradica la corruzione che ha gettato l’universo nel caos.

NUOVE AMBIENTAZIONI

Dalle atmosfere industriali e flagellate dalla pioggia battente della Struttura Atlantica UAC, sulla Terra, alle Paludi del Sangue traboccanti di cadaveri all’Inferno, fino alle rovine di Urdak infestate dai demoni, esplora nuove epiche ambientazioni per sterminare le armate demoniache.

NUOVI NEMICI

Adatta le tue tattiche per affrontare al meglio le nuove, temibili minacce infernali in combattimenti ancora più impegnativi. Affronta lo Spirito, un nemico incorporeo che potenzia gli altri demoni dando loro maggiore forza e velocità, e il Maykr di sangue, un angelo Maykr corrotto e armato di un poderoso bordone che è in grado di scagliare con la potenza del fulmine.

