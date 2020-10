The Sims 4: mostrata l’espansione Oasi Innevata

Dopo averla svelata ieri, Electronic Arts e Maxis hanno appena mostrato la nuova espansione in arrivo su The Sims 4, ovvero Oasi innevata. Il filmato, di un minuto e mezzo, mostra le diverse novità introdotte, tra le attività in montagna con sci snowboard e slitte, al lato zen con sorgenti termali naturali e passeggiate tra foreste di bambù. Sul sito ufficiale del gioco potete leggere tutte le caratteristiche.

Qui sotto potete vedere il filmato, che fa sapere che l’espansione Oasi Innevata sarà disponibile dal 13 novembre su PC (Origin e Steam) PlayStation 4 e Xbox One.