ROCCAT 7.1 Elo Air Recensione: la qualità ad un ottimo prezzo

Sicuramente quando uno pensa ad acquistare una Cuffia da Gaming, il consumatore in questione vuole soddisfare determinate esigenze, spesso quest’ultime vanno ad inserirsi in quei giochi competitivi come Call of Duty Modern Warfare, Rainbow Six Siege e tanti altri, dove l’audio funge uno scopo fondamentale, mentre altri giocatori cercano un headset capace di offrire una qualità sufficiente ma ad un prezzo non troppo esigente. Ecco, in questi ultimi giorni, grazie all’azienda ROCCAT, la quale ha dato alla luce diversi prodotti tech decisamente interessanti, come tastiere, mouse e cuffie abbiamo avuto modo di testare senza alcun indugio le cuffie ROCCAT 7.1 Elo Air, ultime arrivate dalla compagnia. Quest’ultime offrono decisamente un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, presentando degli elementi decisamente invitanti soprattutto agli occhi del giocatore che cerca un headset ad un prezzo decisamente abbordabile ma che qualitativamente sia all’altezza delle proprie esigenze.

ROCCAT 7.1 Elo Air: la potenza del suono è con noi

Prima di andare a dare uno sguardo dettagliato all’audio delle cuffie in questione, le Elo Air 7.1 si presentano con un design estremamente accattivante, dove su entrambi i padiglioni vi è presente la scritta ROCCAT con il simbolo della compagnia e che risultano decisamente gradevoli grazie alla presenza dell’RGB, che regalano un’illuminazione veramente d’impatto, utile soprattutto se nella vostra stanza non fa molto buio e per tirarvela anche con i vostri amici, perché no (d’oltretutto, chi non ama l’RGB), in aggiunta, ci viene in soccorso la tecnologia AIMO, che migliora ulteriormente questa illuminazione. Invece, la parte superficie dell’headset non mi ha particolarmente convinto, ma dato che non ho sofferto alcun problema per tutto tempo, ci va bene così. Mentre, l’imbottitura in memory foam di alta qualità utilizza il sistema esclusivo ProSpecs di Turtle Beach, costituito da cuscinetti in schiuma doppia, con schiuma più morbida, che riduce la pressione e permette ai gamer di giocare comodamente. Purtroppo, la qualità del materiale per i padiglioni delle cuffie non mi ha fatto impazzire, anzi, forse col tempo, i padiglioni potrebbero addirittura rovinarsi proprio come mi accadde con le cuffie wireless PlayStation.

Se qualora aveste paura che tale cuffie vi potrebbe dare dei problemi a causa delle dimensioni ridotte delle stesse, state tranquilli: l’Elo Air si adatteranno in qualsiasi caso, anche se avete una dimensione abbastanza larga o viceversa. Ora, andando più nel dettaglio sull’headset, quest’ultimo presenta anche un microfono decisamente funzionale e con l’audio di ritorno della vostra voce, in modo tale che possiate sentire la vostra voce durante le vostre sessioni senza creare quell’isolamento che spesso alcune cuffie danno, inoltre, lo speaker è completamente staccabile, di conseguenza fornirà una comodità in più se preferite usufruire solamente l’audio d’uscita del gioco. Tra l’altro, quest’ultimo sfrutta la tecnologia TruSpeak, garantendo degli standard qualitativi eccelsi per la propria voce.

Prezzo e qualità a portata di mano

Come vi avevamo già detto, le cuffie supportano pienamente la connessione wireless, tutto quello che dovrete fare e collegare una specie di chiavetta USB al vostro dispositivo, dopodiché potrete connettere le vostre cuffie. Molto spesso, alcuni giocatori si pongono diverse domande quando decidono di acquistare degli headset wireless, anche perché bisogna dare priorità ad un aspetto decisamente importante: l’autonomia. Ebbene, l’Elo Air 7.1 mi hanno fatto tirare un gran sospiro di sollievo, poiché durano oltre le 24 ore. Questo è sicuramente uno aspetto decisamente positivo, dato che alcune cuffie non raggiungono neanche quella durata e devono essere caricate subito. Anche la ricezione del segnale è abbastanza funzionale, ho provato anche a testarla andando da una stanza all’altra senza perdere il collegamento wireless, il che mi è risultato sbalorditivo e che dimostra l’ottimo lavoro svolto da ROCCAT. Inoltre, l’Elo Air 7.1 si spegneranno da solo dopo circa 10 minuti se non verrà riprodotto alcun suono, molto utile per risparmiare batteria.

Se siete degli smanettoni e volete personalizzare le vostre cuffie, scaricando l’applicazione ROCCAT Swarm non solo permetterà agli utenti di scaricare i driver più aggiornati a seconda del vostro dispositivo che state usufruendo, ma potrete andare anche a cambiare alcuni aspetti dell’headset stesso, migliorando ulteriormente il sonoro delle vostre cuffie. Non solo, qui potete gestire una serie di parametri decisamente interessanti, ad esempio potete vedere su desktop quanta batteria avete a disposizione oppure attivando una serie di vantaggi come il Superhuman Hearing, tecnologia ideata da Turtle Beach, la quale migliorerà ulteriormente l’audio. Parlando della qualità sonora, le cuffie sfruttano i driver al neodimio da 50 mm calibrati minuziosamente generano un audio surround 7.1 eccezionale.

Data l’importanza dell’audio in determinati prodotti improntati verso l’universo Esports, visto da milioni di giocatori tutt’ora, abbiamo messo alla prova l’Elo Air 7.1 con produzioni come Rainbow Six Siege, Call of Duty Modern Warfare, Fortnite e così via, il risultato? In tutte le mie sessioni sono rimasto ampiamente soddisfatto degli headset, in cui sono riuscito a sentire i passi e salvarmi la pelle in diverse occasioni sia nella modalità Warzone di Call of Duty Modern Warfare che anche nelle partite competitive in Rainbow Six Siege, dove l’importanza nel sentire i passi del nemico prende una piega ancora più maggiore. Un altro aspetto che mi ha lasciato completamente spiazzato in positivo è il prezzo, e voi direte che per entrare in possesso delle ROCCAT Elo Air 7.1 bisognerà spendere tanto, ed invece no, poiché potrete farle vostre al prezzo di 99.99 euro. Certo, è decisamente una cifra importante, soprattutto se il vostro budget non può raggiungere questi numeri, ma fidatevi che la qualità si sente rendendo questo prezzo decisamente appetibile per chi cerca delle ottime cuffie da gaming.

Tirando le somme, le ROCCAT Elo Air 7.1 sono delle cuffie decisamente straordinario relative al rapporto qualità e prezzo, la qualità audio si sente nei giochi competitivi che richiedono degli headset decisamente prestanti, ed anche il microfono ci ha decisamente conquistati. L’unica pecca che ho riscontrato è il materiale usato per realizzare i padiglioni delle cuffie, ma tolto questo, ci troviamo dinanzi ad un prodotto decisamente succoso e non troppo costoso, il che fa di queste cuffie quasi un acquisto obbligato su PC. Insomma, se ne aveste l’occasione e state tutt’ora cercando delle ottime cuffie da gaming, date una possibilità a queste Elo Air 7.1, non ve ne pentirete affatto.