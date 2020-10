Annunciata la data d’uscita di Poker Club, arriverà anche su next-gen

Ripstone Games ha recentemente annunciato la data d’uscita per Poker Club, card game dedicato al Poker. Il prodotto sarà disponibile sul mercato a partire dal 19 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PlayStation 5, mentre la versione per Nintendo Switch uscirà in un secondo momento. Inoltre, il titolo supporterà il cross-buy su piattaforme PlayStation, mentre su quelle Xbox ci sarà lo Smart Delivery.

Phil Gaskell di Ripstone Games, ha dichiarato: