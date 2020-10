Minecraft Dungeons: dettagli dal nuovo Dev Diary

Mojang ha molti più contenuti in arrivo per Minecraft Dungeons, a partire dal DLC Howling Peaks. Il tema centrale di questo DLC a pagamento sono i venti tempestosi, e introdurrà un nuovo bottino per cui darsi da fare. Ma non è tutto: ci sarà anche un aggiornamento gratuito che aggiunge una nuova impostazione di difficoltà. Date pure un’occhiata al Dev’s Diary qui sotto.

La nuova impostazione di difficoltà è Apocalypse Plus, che aggiunge 20 nuovi livelli di minaccia per i giocatori da affrontare. In termini di difficoltà, c’è un bel po ‘di modifiche da fare, ma dovrebbe fornire qualche sfida per i giocatori di fine gioco. Per quanto riguarda il DLC Howling Peaks, questo porterà tre nuove missioni della storia in una nuova ambientazione di montagna da completare.

Altre caratteristiche in arrivo includono un nuovo mob e il gioco multipiattaforma, quest’ultimo che verrà lanciato a novembre. Il DLC Howling Peaks uscirà a dicembre, e ci saranno ancora più contenuti in arrivo nel 2021. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nel frattempo.