VALORANT First Strike: le qualificazioni nordamericane

Riot Games insieme a Nerd Street Gamers e Engine Media hanno annunciato che le qualificazioni di VALORANT First Strike: North America inizieranno il 26 ottobre. L’evento $ 100K USD non vedrà alcun invito con tutte le squadre che devono qualificarsi per l’evento principale.

Le squadre accettate avranno la possibilità di navigare tra due qualificazioni per arrivare alle otto squadre finali che si sfideranno nell’evento principale per diventare il primo campione di First Strike.

Nerd Street Gamers faciliterà l’evento come organizzatore del torneo accogliendo 128 squadre. Da lì il torneo si giocherà fino a 16 squadre, che si sfideranno nella prima qualificazione. Successivamente, le prime quattro squadre avanzeranno direttamente all’evento principale e le successive quattro squadre avanzeranno al secondo torneo aperto per un’altra possibilità di lottare per il loro posto in First Strike.

Tuttavia, per questo evento ci sarà una seconda possibilità sotto forma di un’altra qualificazione, prodotta da Engine Media a partire dall’11 novembre. Le prime 12 squadre passeranno alla seconda qualificazione, unendosi alle quattro squadre della prima qualificazione. Da lì, altre quattro squadre parteciperanno all’evento First Strike, per un totale di otto squadre in competizione per una fetta della torta da $ 100K.

Il programma completo include:

26-30 ottobre – NSG Open Qualifier

– 16 squadre avanzano al primo torneo di qualificazione

4-8 novembre – Torneo NSG

-Le prime 4 squadre avanzano a VALORANT First Strike Event

– Le prossime 4 squadre avanzano al Torneo UMG 2

11-15 novembre – Qualificazioni UMG Open

-12 squadre dell’UMG avanzano al secondo torneo di qualificazione

18-22 novembre – Torneo UMG

– Nota: il pool include 4 squadre del torneo NSG

– Le prime 4 squadre avanzano a VALORANT First Strike Event

3 – 6 dicembre – Evento di primo colpo VALORANT

– 8 squadre competono per un montepremi di $ 100K