Cyberpunk 2077: il titolo porterà animazioni facciali avanzate

Manca meno di un mese ormai all’uscita di uno dei titoli più attesi dell’anno (se non il più atteso). Parliamo ovviamente dell’ultima fatica dei ragazzi di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, il quale si mostra come una delle opere più di spessore di questa fine generazione. Ovviamente, il gioco mira a rendere immersiva l’esperienza del giocatore e, questo, comporta una mole di fattori tra cui le animazioni facciali.

Proprio su questo punto, il team polacco ha già precedentemente lavorato molto (guardasi The Witcher 3). Ora, Mateusz Poplawski, Lead Character Technical Director, ha riferito che uno dei grandi obiettivi della loro ultima opera è proprio quella di migliorare ulteriormente le animazioni dei personaggi, dai più importanti ai passanti per strada. Sfida estrema, quella annunciata dallo studio stesso; voler fare un lip-sync perfetto per tutte le lingue della localizzazione.

Nel video che potete vedere in calce, vengono mostrati alcuni esempi creati in collaborazione con JALI, un software procedurale e altamente personalizzabile appositamente creato per le animazioni facciali. Questa tecnologia è quella che viene attualmente utilizzata nel titolo RPG della CD Projekt. Vi consigliamo di dargli un’occhiata, i risultati sono davvero fuori dal comune, ben riprendendo non solo i movimenti delle labbra, ma anche degli occhi, le rughe facciali, le sopracciglia e altro ancora.

