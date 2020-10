Fight or Fright di Apex Legends ritorna questa settimana

L’evento Fight or Fright ritorna su Apex Legends questa settimana giusto in tempo per Halloween, dal 22 ottobre al 3 novembre. L’evento includerà una nuova modalità Shadow Royale a tempo limitato, oltre a sfide spettrali e orribili cosmetici.

Un Kings Canyon abbandonato fa ancora una volta lo sfondo per la nuova modalità, che è leggermente diversa da Shadowfall dell’anno scorso. Invece di partecipare da solo, Shadow Squads ti consente di partecipare ai festeggiamenti notturni con una squadra. E finché c’è una leggenda ancora viva, tutti i compagni di squadra rimarranno ombre per cercare la loro preda vivente.

Trick-or-treat yourself to the Fight or Fright Event, October 22 – November 3! Partake in a scary new mode, spooky challenges, and devilishly delectable rewards…if you dare. 😈🎃 pic.twitter.com/k5GwRMimAJ

— Apex Legends (@PlayApex) October 20, 2020

Sebbene le ombre non possano usare le armi, riceveranno alcuni vantaggi extra per compensare, come una maggiore velocità di movimento e altezza di salto. I minatori di dati hanno trovato informazioni sull’evento di Halloween all’inizio del mese, suggerendo che gli “animali domestici ombra” potrebbero essere disponibili per dare una mano ai giocatori deceduti.

I fan di Apex saranno probabilmente in grado di catturare alcune delle pelli spaventose dello scorso anno, o versioni “resuscitate” di esse, per leggende come Caustic, Bloodhound, Wraith e Gibraltar.