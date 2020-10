Zombie Army 4 Dead War: nuovo DLC Damnation Valley ora disponibile

Rebellion Entertainment ha da pochissimo rilasciato il nuovo DLC per Zombie Army 4 Dead War, Mission 4 Damnation Valley. Si tratta della prima missione della campagna, formata da tre parti, Death From Above.

Il suo prezzo è di €6.99 in standalone ma è anche inclusa nel Season Pass One. Qui sotto trovate una descrizione del contenuto aggiuntivo direttamente dalle pagine di Epic Games Store e approfittiamo per ricordarvi che Zombie Army 4 Dead War è disponibile per PC (tramite Epic), Xbox One e PlayStation 4.