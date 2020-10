Complexity Gaming espande la partnership con Miller Lite

Complexity Gaming e Miller Lite hanno annunciato l’espansione della loro partnership per includere un marchio aggiornato sui canali social insieme a nuove iniziative di live streaming.

I giocatori selezionati di Complexity (in età legale per il consumo di alcolici) parteciperanno a una varietà di nuovi eventi e attività in streaming dal vivo, inclusi i giochi collaborativi e le opportunità di coinvolgimento dei fan. Inoltre, il marchio aggiornato verrà visualizzato sui nuovi overlay personalizzati utilizzati dagli influencer della complessità durante i live streaming.

Miller Lite ha iniziato a sponsorizzare Complexity lo scorso anno, diventando lo sponsor della Miller Lite Player Lounge all’interno della sede dell’organizzazione, il GameStop Performance Center.