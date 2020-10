PlayStation Store: aggiornamento in arrivo?

Il nuovo sistema di Sony, PlayStation 5, è ormai vicino. Manca meno di un mese all’uscita ufficiale della console next-gen e a breve potrete quindi metterci le mani sopra. Ovviamente, con un nuovo sistema, arrivano tante altre nuove cose e, in questo caso, parliamo del PlayStation Store.

Si sapvea già da un po’ in realtà che Sony aveva in mente di aggiornare e migliorare l’attuale PlayStation Store ma, ora come ora, la cosa va concretizzandosi visto che, a detta degli utenti di ResetERA, il rollout dell’aggiornamento stia iniziando proprio in queste ore. Per il momento, l’update sta arrivando in regioni specifiche e “selezionate” ma, a breve, verrà probabilmente reso disponibile ovunque.

Il nuovo store pare abbia uno stile più minimal rispetto a quello a cui gli utenti PlayStation sono abituati. Secondo alcuni che stanno già testando il nuovo negozio digitale, alcune feature prima presenti, vengono ora a mancare, come ad esempio la dimensione del file e al momento sembra non ci siano screenshot dei titoli presenti al suo interno.

Ad ora, Sony non ha ancora annunciato nulla di ufficiale a riguardo, quindi è possibile che le feature mancanti sopra descritte vengano aggiunte quanto prima, probabilmente man mano che l’aggiornamento prende piede. Sony ha però dichiarato che su PS5, lo store sarà accessibile più velocemente, visto che sarà integrato nel sistema invece di essere un’app esterna.