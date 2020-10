Hello Engineer: dagli sviluppatori di Hello Neighbor, nuovo titolo per Google Stadia

In queste ore, un nuovo titolo esclusivo per la console targata Google, Google Stadia, è stato annunciato. Hello Engineer permetterà ai giocatori di entrare nel mondo di Hello Neighbor, degli sviluppatori tinyBuild.

Il titolo cooperativo permetterà agli appassionati del genere sandbox di costruire qualunque cosa, con un solo e unico limite, la propria immaginazione. Il trailer, comunque, lascia intendere piuttosto chiaramente che lì dentro non sarete soli. Difatti, l’antagonista dell’originale titolo sarà li con voi. Hello Engineer è atteso per il 2021 e, qui sotto, potrete visionare il trailer d’annuncio.