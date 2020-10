Assassin’s Creed Valhalla: tutto sul supporto post lancio

La Ubisoft ha una grande tradizione nel supporto post lancio dei suoi titoli, e sembra che Assassin’s Creed Valhalla seguirà la strada dei suoi predecessori. Dopo le acclamate espansioni pensate per Origins, e per Odissey infatti, l’azienda francese ha annunciato nei dettagli la roadmap di tutti gli aggiornamenti per il suo nuovissimo titolo (che è recentissimamente entrato in fase gold), accompagnandolo con un succoso trailer.

Proprio come Origins e Odissey, Valhalla riceverà dapprima due espansioni complete a pagamento, la prima delle quali si intitolerà La Rabbia dei Druidi e sarà rilasciata nella primavera del 2021, permettendo ai giocatori di dirigersi verso l’Irlanda, dove, sullo sfondo di un paesaggio selvaggio e mozzafiato, combatteremo contro gli adepti di un culto druidico noto come i Figli di Danu. Tra la conquista di una fortezza e un viaggio di contrabbando, saremo in grado di garantirci il favore del re gaelico.

La seconda espansione si intitolerà invece L’Assedio di Parigi, e verrà rilasciata nell’estate del 2021, trasportandoci direttamente nella più ambiziosa delle imprese vichinghe, quella della conquista della capitale francese dalle mani di Carlo il Grasso. Sarete capaci di allearvi con le forze all’interno della città per sferrare un colpo capace di far vacillare un impero?

Entrambe le espansioni saranno disponibili con il Season Pass (che costerà 39.99 dollari, ma sarà gratuito se si acquisterà la versione Gold o Ultimate). Sempre all’interno del Season Pass sarà disponibile una missione speciale chiamata La Leggenda di Beowulf, in cui i giocatori andranno alla ricerca di una terribile bestia tra le lande inglesi.

Non mancheranno anche gli aggiornamenti gratuiti, come il Discovery Tour Mode, già incluso in Origins e Odissey, che arriverà in Assassin’s Creed Valhalla durante il 2021. La prima stagione arriverà a dicembre 2020, con i River Raids rigiocabili, una nuova area all’interno di Ravensthorpe, un sistema di ranking, nuovi pigmenti per il cavallo, la nave e per gli ambienti di Ravensthorpe, vestiti, skills, abilità e la Festa di Yule.

La seconda stagione arriverà invece a marzo 2021, con nuovi contenuti come nuovi festival, nuove abilità e nuovi outfit. Ci saranno poi altre due stagioni, anche se le loro finestre temporali non sono state ancora rivelate.

Assassin’s Creed Valhalla è atteso al lancio il 10 novembre per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (qui trovate tutti i requisiti) e Google Stadia, mentre uscirà solo il 12 novembre per PlayStation 5.