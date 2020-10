Risk of Rain 2: oggi l’aggiornamento per console

Lo scorso agosto Risk of Rain 2, lo sparatutto roguelike di casa Hopoo Games, è finalmente uscito dall’early access su PC con l’aggiornamento 1.0 che ha subito incontrato l’entusiastica risposta dei fan e della critica. L’unico aspetto negativo era che i giocatori di console hanno dovuto aspettare ancora. Oggi però, due mesi dopo, anche i possessori di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch riceveranno l’agognato update 1.0, questo è quanto annunciato dalla casa di sviluppo.

L’aggiornamento aggiunge moltissimi contenuti al titolo, come per esempio un finale, una cutscene, e i credits, oltre a un livello tutto nuovo, nuovi nemici e oggetti e soprattutto un nuovo, entusiasmante boss. Inoltre ci sarà un altro sopravvissuto, il Capitano, tutto da provare.

Risk of Rain 2, che è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, si aggiunge alla nutrita lista di roguelike di successo che hanno popolato il 2020, da Hades a Speluky 2, proponendo una modalità multiplayer profonda, ottima per chi voglia impegnarsi in un pomeriggio di svago insieme a un gruppo di amici.

The 1.0 Update has arrived on consoles! The fifth content update for Risk of Rain 2 is available now to download for everyone on the PS4, Xbox One, and Nintendo Switch!

Patch Notes: https://t.co/n7dUo8Id7h pic.twitter.com/ei1vElskdq

— Risk of Rain 2 (@RiskofRain) October 20, 2020