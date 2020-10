Dragonball Super: ecco la forma Ultra Istinto di Moro

Il manga di Dragonball Super si avvicina sempre di più alla conclusione dell’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica (dopo il quale il manga, comunque, continuerà), che vede come principale antagonista lo stregone Moro, un essere potentissimo, in grado di assorbire il potere dei suoi nemici. Nel capitolo 64 del manga tuttavia, Goku è riuscito a padroneggiare l’Ultra Istinto Perfetto, portando il suo rivale vicino alla sconfitta totale. Attenzione: l’articolo contiene, ovviamente, spoiler!

Stando infatti proprio agli spoiler del capitolo 65, sembra che Moro sarà in grado di rivoltare la situazione ancora una volta. La grande umanità di Goku finirà per rivelarsi di nuovo una debolezza, con il Saiyan che non sarà in grado di dare il colpo di grazia al nemico alle corde. Moro approfitterà di questa esitazione, e con un plot twist degno della miglior tradizione di Dragonball, tornerà alla carica per tentare di uccidere il nostro eroe. In seguito lo vedremo recuperare il braccio che gli era precedentemente stato tagliato dall’angelo Merus, e in questo modo riuscirà ad assorbire la completezza dell’Ultra Istinto.

Proprio a questo punto il manga ci regala un primo sguardo alla forma Ultra Istinto di Moro, che acquista un corpo più longilineo, ma allo stesso tempo resistente (come evidenzia la coppia di addominali in più che si nota dopo la trasformazione). Tutti i peli neri del villain cambiano colore, divenendo chiari (presumibilmente d’argento, visto il color set assunto da Goku dopo la sua trasformazione) così come cambia la tonalità degli occhi

La battaglia tra due combattenti che padroneggiano l’Ultra Istinto Perfetto è ormai imminente, e la potenza sprigionata dai due avversari sarà senza precedenti. Riuscirà Goku ad abbattere una volta per tutte Moro, nonostante il villain sia riuscito a entrare in possesso di questo enorme potere? Non ci resta che continuare a seguire Dragonball Super per scoprirlo!