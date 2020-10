My Hero Academia: un eroe è pronto a tornare?

My Hero Academia ci ha presentato, nel corso degli anni, una folta schiera di pro-heroes che si sono saputi guadagnare l’affetto incondizionato dei fan: dal All Might a Endeavor, gli appassionati seguono con uguale interesse le vicende di tutti questi personaggi. Per questo aveva fatto scalpore la scomparsa di uno dei più amati di questi eroi, Best Jeanist, che sembrava essere stato ucciso in un combattimento contro Hawks.

La notizia della morte del pro-hero aveva davvero sconvolto i fan, ma ora, stando al nuovo capitolo del manga, sembra che Best Jeanist sia tutto tranne che morto, nonostante Dabi avesse sostenuto che il corpo mostrato da Hawks non fosse un falso, come invece ora sembrerebbe essere.

Il capitolo 288 sembra alludere a un ritorno dell’amato pro-hero: all’inizio vediamo un jet precipitarsi verso la Gigantomachia in corso, con il gigante che, all’inseguimento di Shigaraki, ha ucciso migliaia di persone e distrutto diverse città. Sul jet c’è un eroe, che si dice certo di poter fermare il gigante, e forse si tratta proprio di Best Jeanist. La prova dell’identità di questo misterioso eroe sarebbe proprio la parziale silhouette che riusciamo a intravedere nelle prima pagina del manga, e bisogna notare che l’interno dell’aereo è colmo di elementi che rimandano proprio a questo eroe. Insomma, tutti gli elementi sembrano indicare che questo personaggio amatissimo dai fan stia per fare il suo strabiliante ritorno.

Vi ricordiamo che la quinta stagione dell’anime di My Hero Academia è stata recentemente annunciata, e arriverà nella primavera del 2021. Siete pronti alle straordinarie avventure che aspettano i nostri eroi in erba?