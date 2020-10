Naruto rivela la sua nuova forma a Nove Code

Pur essendo riuscito a coronare il suo sogno, diventando il Settimo Hokage del Villaggio della Foglia, Naruto non ha mai smesso di allenarsi e migliorare, stupendo anche suo figlio Boruto, che sembra avviato a seguire le gloriose orme del padre. Molti fan della serie avevano ipotizzato quindi che il Settimo Hokage avesse raggiunto il suo limite massimo. L’ultimo capitolo del manga Boruto Naruto Next Generations li ha smentiti. Vi avvertiamo che l’articolo contiene spoiler!

Dopo aver visto Isshiki combattere con estrema facilità contro Sasuke e Boruto, l’Hokage, disperato, cerca di trovare un modo per fermare il temibile avversario, e fare in modo che non li uccida tutti. Sarà Kurama a intervenire, con una rivelazione terribile. La Volpe a Nove Code informa Naruto che esiste una tecnica incredibilmente potente che l’Hokage può utilizzare, una tecnica che ha però un costo enorme: la sua stessa vita!

Tutti cercano di fermarlo, ma l’eroe rassicura i suoi amici, dicendo di essersi preparato da lungo tempo a questa eventualità e di essere pronto:

“Kurama, sono pronto. Sono pronto da un sacco di tempo. Dal giorno che sono diventato Hokage. Anzi no, in realtà fin da quando ho deciso di diventare Hokage”

Il capitolo si conclude con una bellissima splash page che ci mostra Naruto in tutta la magnificenza della sua incredibile nuova forma, con lunghe code di chakra che si dipanano dal mantello e il ninja che assume l’aspetto ferino di una volpe. Per il momento non ci sono ancora indicazioni su quale sia la potenza di questa forma definitiva del Settimo Hokage, ma i fan ritengono che debba trattarsi di qualcosa di veramente devastante, soprattutto visto il suo terribile costo.

Ovviamente la morte di Naruto segnerà un punto di non ritorno per il manga sequel, ma a questo punto della narrazione si tratta di un sacrificio che può funzionare, che è anzi quasi necessario. Anche se la morte del Settimo Hokage devasterà i fan, potrebbe essere necessaria per far definitivamente sbocciare il talento di Boruto.

Vi ricordiamo che l’anime di Boruto è appena entrato nell’arco narrativo Kara Actuation, che ci presenterà meglio i membri dell’organizzazione Kara, compreso Deepa, un personaggio completamente originale, pensato specificamente per l’adattamento animato.