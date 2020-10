The Last of Us Part II: in sviluppo un DLC su Abby e suo padre?

The Last of Us Part II non dovrebbe ricevere alcun DLC single player, con Naughty Dog che starebbe lavorando alla sola componente multiplayer del secondo capitolo della serie. Nonostante ciò, è bastato un semplice scatto pubblicato su Twitter a far ribaltare la situazione. Derek Phillips, l’attore che ha interpretato il padre di Abby nel gioco, è tornato a lavorare!

Il suo scatto mostra l’attore con tanto di tuta per le riprese in motion-captur e gli utenti stanno già elaborando ipotesi legate all’arrivo di un DLC di The Last of Us Part II ambientato nel passato (un po’ alla Left Behind) e bastato sul rapporto tra la protagonista Abby e per l’appunto, suo padre. Si tratta di un’ipotesi campata per aria? Forse si… se non fosse per quel like lasciato da Neil Druckmann in persona, che fa presagire alla ripresa dei lavori sul titolo. All’orizzonte potrebbe profilarsi anche l’arrivo della versione next-gen del gioco, con tanto di DLC incluso. Intanto, ecco chi ha ispirato il Re dei Ratti!