DiRT 5: annunciata la data d’uscita su PlayStation 5

Codemasters ha annunciato ufficialmente tramite il profilo Twitter di DiRT 5 la data di pubblicazione del racing-game su PlayStation 5. Più che un annuncio vero e proprio, possiamo parlare di conferma: DiRT 5 verrà pubblicato sulla console next-gen di Sony Interactive Entertaiment il 12 novembre 2020, ma ovviamente in Europa sarà giocabile dal prossimo 19 novembre, giorno d’arrivo dell’hardware presso i nostri lidi.

Il team di sviluppo ha anche svelato le fueature principali appartenenti a tale versione del titolo:

Vi ricordiamo che il gioco avrà al so interno delle notevoli feature, tra cui la presenza del meteo dinamico.

We're excited to confirm that #DIRT5 will launch on @PlayStation 5 from 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟮!

🖐️ Cross-gen online with PS4 players

🖐️ 4K and 120fps options

🖐️ Faster loading

🖐️ FREE upgrade from PS4

🖐️ DualSense haptic feedback and adaptive triggers

👉 https://t.co/pq48K5Uynw pic.twitter.com/SB9cvLwZrn

— DIRT (@dirtgame) October 20, 2020