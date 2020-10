Haksal si ritira dalla scena competitiva di Overwatch

Il DPS dei New York Excelsior, Kim “Haksal” Hyo-jong, ha appena annunciato di essersi ritirato dalla scena competitiva di Overwatch. Una notizia che sicuramente ha lasciato spiazzato molti dei fan di uno dei Genji main più amati di sempre.

La carriera di Haksal iniziò grazie all’organizzazione Esports coreana dei RunAway, con cui riuscì a vincere molti tornei in Sud Corea. La notorietà del ragazzo prese il volo a causa delle sue giocate di rilievo con l’eroe ninja del titolo Blizzard, oltre al fatto che era una delle richieste maggiori da parte dei team per via della sua flessibilità nel ricoprire i ruoli d’attacco.

L’annuncio del suo abbandono è arrivato dall’account Twitter degli Excelsior.

One of the greatest Genji players of all time is retiring from the @OverwatchLeague. We are honored to have had him as part of our team during his memorable career. Thank you @Haksal for all that you've done. Wishing you all the best on your next adventure. #EverUpward pic.twitter.com/yEL5UhEiGN

— NYXL (@NYXL) October 21, 2020