Watch Dogs Legion: ecco le impostazioni grafiche su PC

Ubisoft ha rivelato le impostazioni grafiche per PC che saranno presenti in Watch Dogs Legion. Il gioco supporterà il Ray Tracing e DLSS 2.0 sin dall’inizio, notizia che soddisferà tutti i possessori di GPU RTX. I giocatori della versione per PC possono regolare la qualità di Geometria, Ambiente, Texture, Ombre e Riflessi. Sono disponibili anche opzioni per Profondità di campo, Effetto movimento, Bloom, Occlusione ambientale, Anti-alias post-elaborazione e Scattering del sottosuolo. Il titolo supporterà sia Direct X11 che Direct X12 ed entrambi potranno sfruttare i vantaggi dell Ray Tracing per riflessi luminosi. Sarà presente anche una modalità chiamata Dettagli extra che permetterà di modificare i dettagli geometrici degli oggetti distanti. Il gioco presenterà uno strumento di benchmark integrato, inoltre Ubisoft ha aggiunto un dispositivo di scorrimento della nitidezza, nonché un limitatore di FPS e un dispositivo di scorrimento del campo visivo.

In Watch Dogs: Legion, i giocatori possono giocare reclutando nel loro party qualsiasi tipo di personaggio. I giocatori possono creare una squadra con una vasta gamma di personaggi tra cui scegliere, ognuno con le proprie abilità uniche. I giocatori possono anche personalizzare la propria Legione con gadget potenziati, abiti unici e maschere iconiche.

Da un brillante hacker a un pilota in fuga, da un hooligan di football a una vecchia signora poco appariscente, ognuno ha un retroscena, una personalità e un set di abilità unici che dovrebbero essere usati in situazioni uniche.



Watch Dogs Legion uscirà il 29 ottobre. Trovate qui i requisiti ufficiali per PC.