Overwatch League: Philadeplhia Fusion rilasciano Boombox

I Philadelphia Fusion hanno appena annunciato tramite il loro account Twitter ufficiale che il flex support inglese Isaac “Boombox” Charles non farà più parte del roster. Anche se nell’edizione 2020 della Overwatch League la squadra americana abbia disputato un’ottima gara, sembra che all’interno del team ci sia voglia di cambiamenti.

Infatti, nell’off-season della competizione dello sparatutto Blizzard stiamo osservando sempre più novità. Boombox è stato parte della squadra fin dalla prima Overwatch League, divenendo uno degli autori delle performance più proficue che abbiamo visto ad oggi. Il ragazzo ora è alla ricerca di una nuova organizzazione che lo accolga per prendere parte alla sessione del 2021 del torneo.

We can't thank @Boombox enough for his dedication to Fusion for the past three years.

We've made unforgettable memories together both on and off stage, and we hope you remember them as you move on to the next part of your career.

Good luck with whatever comes next, Boombox! pic.twitter.com/4LcmuYW5F7

— Philadelphia Fusion (@Fusion) October 20, 2020