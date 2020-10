Razer annuncia che i propri prodotti Xbox sono compatibili con Series X

La premiata gamma di prodotti Razer, pensata per Xbox, è diventata la preferita dai fan del noto brand dedicato ai giocatori. Con ogni device progettato per eccellere nella propria categoria, i giocatori saranno felici di sapere che le attuali e future periferiche della corporazione per Xbox saranno pienamente compatibili con la nuova console Microsoft.

Razer Nari Ultimate Designed for Xbox

Le Nari Ultimate sono le prime cuffie al mondo progettate per Xbox con feedback aptico ad alta definizione sviluppato da Lofelt. Pronte per la prossima generazione con Xbox Series X, e alimentate dalla tecnologia HyperSense, le Nari Ultimate offrono un’esperienza di gioco davvero coinvolgente grazie ai driver ad alta fedeltà che forniscono un audio cristallino e un feedback sensoriale basato sulle vibrazioni – i gamer non solo sentono il gioco, lo percepiscono.

Razer Wolverine Ultimate

Portatosi a casa numerosi premi per l’ergonomia ottimizzata, le levette intercambiabili, la croce direzionale adattabile a qualsiasi stile di gioco, e illuminato da Chroma Lighting, il Razer Wolverine Ultimate è il controller supremo progettato per Xbox, il quale sarà pronto per soddisfare anche gli utenti che decideranno di acquistare la nuova generazione targata Microsoft.

Razer Atrox Arcade Stick

Razer Atrox Arcade Stick progettato per Xbox è una macchina da combattimento da torneo realizzata per migliorare la vostra abilità di gioco. Utilizzando componenti Sanwa di qualità premium, con 8 pulsanti altamente reattivi e programmabili e un joystick di precisione a 8 direzioni, gli appassionati del genere dei picchiaduro possono dominare il gioco con Atrox.

