Amnesia Rebirth fuori ora, ecco il trailer di lancio

Amnesia Rebirth di Frictional Games, un sequel diretto di Amnesia The Dark Descent, è ora disponibile per Playstation 4 e PC, e presenta un nuovo protagonista di nome Tasi Trianon che è bloccato nel deserto dell’Algeria. Ovviamente, arriverete rapidamente alla conclusione che qualcosa la sta dando la caccia. Guardate il trailer di lancio qui sotto.

Essendo un gioco di Amnesia, Tasi si risveglia senza ricordi. Quindi deve esplorare il deserto e altre rovine, mettendo insieme tutto. È già stato rivelato che lei, insieme ad altri sopravvissuti, è precipitata nel deserto per sbaglio. Se volete dare un’occhiata la gameplay, cliccate pure qui.

Per i fan di Amnesia, sappiate tutti gli elementi classici qui ci sono: fenomeni terrificanti che metteranno alla prova la tua sanità mentale, enigmi ambientali, gestione delle risorse (come lo stress) e così via. Restate sintonizzati per maggiori dettagli su di esso nei prossimi mesi, soprattutto se riceverà miglioramenti per Playstation 5.