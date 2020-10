Sakura Kakumei: rivelato un nuovo trailer di gioco

L’editore Sega e lo sviluppatore Delightworks hanno rilasciato un nuovo trailer di gioco per Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi. Il video presenta la nuova canzone Warera no Inori Warera no Mirai composta da Kouhei Tanaka, arrangiata da Akifumi Tada, testi scritti da Aki Hata e cantata dall’organizzazione in-game Imperial Combat Revue. Il trailer ha debuttato come parte del terzo Aogashima Headquarters Report, una serie che introduce le ultime informazioni sul gioco. Il terzo episodio vede come ospite il compositore Kouhei Tanaka, che condivide i suoi pensieri sulle canzoni della serie Sakura Wars su cui ha lavorato finora, e discute i tratti delle nuove canzoni in Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi.

Sega ha anche annunciato che rilascerà la sigla Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi Sakura Hikaru Revolution cantata dai Wonderful Future e la rivista Great Imperial Combat Revue BLACK tramite i servizi di distribuzione musicale il 22 ottobre. Infine, la compagnia ha confermato che ospiterà il suo quarto Aogashima Headquarters Report il 4 novembre e ha aggiunto un’esibizione dal vivo di Shino Sakura (doppiato da Moeka Kishimoto), Fuuka Aoshima (doppiato da Ayu Matsuura) e Asebi Mikohama dell’Imperial Combat Revue (doppiato da Yuuko Natsuyoshi) come bonus per il suo obiettivo di 200.000 pre-registrazioni. Attualmente oltre 150.000 utenti si sono pre-registrati. Sakura Kakumei: Hanasaku Otome-tachi uscirà per iOS tramite App Store e Android Google Play nel 2020 in Giappone. Leggi di più sul gioco qui.