The Woman in the House verrà prodotto da Kristen Bell

Kristen Bell ha una lunga carriera nel campo dei misteri. Da Veronica Mars a The Good Place, l’attrice è solo una gioia da guardare mentre viene catapultata in misteri sconvolgenti mentre fa battute oscuramente scomode lungo la strada. È con questo obiettivo che siamo oltremodo entusiasti per la nuova miniserie di Netflix The Woman in the House, commedia-thriller di genere.

Kristen Bell produrrà e reciterà in The Woman in the House, miniserie di otto episodi che non è The Woman in the Window (La donna alla finestra ndr.), ma presenta una trama e un titolo simile. Bell interpreta Anna, una donna triste e sola che siede vicino alla sua finestra a guardare il mondo che le passa accanto con un bicchiere di vino. Ma quando un uomo affascinante si trasferisce dall’altra parte della strada – e immaginiamo potrebbe vederlo commettere un omicidio – tutto nella sua vita cambierà. La miniserie è stata creata da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, che di recente ha creato Nobodies per TV Land, e presenterà anche la serie. Sarà prodotto da Gloria Sanchez Productions, l’ala incentrata sulle donne della società di produzione di Will Ferrell (Ferrell è anche uno dei produttore), e altri membri creativi chiave includono Marti Noxon (Sharp Objects), Jessica Elbaum (Booksmart) e Brittney Segal (gruppo di ricerca).

Nonostante apparentemente risulti simile a The Woman in the Window (e La Finestra sul Cortile), siamo curiosi di scoprire quali colpi di scena ci fornirà The Woman in the House. La decisione di creare questa miniserie in otto episodi è davvero fantastica, Kristen Bell è perfetta come interprete di opere in cui si vanno ad intersecare thriller di suspense e commedia, e inoltre il continuo impegno di Gloria Sanchez nel promuovere contenuti interessanti e motivanti incentrati sulle donne è un punto di forza da non sottovalutare.