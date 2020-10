Fallout 76: demo gratuita su PC fino al 26 ottobre

Bethesda ha annunciato che il gioco online di Fallout 76 è gratuito fino al 26 ottobre mettendo a disposizione una demo da far provare a tutti i giocatori. Da oggi e fino al 26 ottobre, i fan del gioco su PC possono scaricare e giocare la versione di prova gratuita. Poiché si tratta di un’offerta free to play, non potrai giocare a Fallout 76 al termine del periodo di prova.

Naturalmente, i tuoi progressi verranno trasferiti al gioco completo se decidi di acquistarlo al termine della settimana di prova. Inoltre, tutti gli acquisti effettuati nel negozio atomico durante la settimana verranno trasferiti al gioco completo. Bethesda ha anche annunciato che ci saranno tre eventi di gioco dal 22 al 26 ottobre. Questi eventi sono Doppio PUNTEGGIO e Doppio XP, oltre al 25% di sconto su armi e armature leggendarie dal fornitore presso il Rusty Pick nel mucchio di cenere.

Puoi scaricare e iniziare a giocare a Fallout 76 da Steam o dal launcher Bethesda.