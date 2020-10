Among Us: stream record per Alexandria Ocasio-Cortez

A due anni dalla sua uscita sul mercato nel 2018, Among Us è diventato un vero fenomeno negli ultimi mesi, riscuotendo un grande successo di critica e di pubblico (oltre che dal punto di vista delle vendite) e diventando uno dei trend sulla piattaforma di streaming Twitch. Il survival strategico multiplayer di InnerSloth ha appassionato proprio tutti, persino alcune inaspettate personalità.

Infatti è stato proprio giocando ad Among Us che Alexandria Ocasio-Cortez, attivista e politica statunitense nota per essere stata, a 29 anni, la più giovane donna eletta alla Camera dei Rappresentanti, ha voluto inaugurare il suo profilo Twitch. Tutto è iniziato il 19 ottobre, quando la Cortez ha condiviso un tweet in cui, accanto all’invito ad andare a votare, chiedeva a chiunque volesse di unirsi a lei per giocare al titolo di InnerSloth. Poi, nella giornata di ieri, lo streaming vero e proprio, durante il quale si sono unite all’attivista altre personalità, dal collega Ilhan Omar (rappresentante del quinto distretto del Minnesota) fino ai famosi streamer Pokimane, DrLupo, Valkyrae e molti altri.

Lo stream è stato un successo enorme, e secondo lo specialista di e-sport Rod Breslau, ha raggiunto un picco di 439.000 spettatori. Un risultato impressionante, che fa di quello della Cortez il terzo miglior streaming individuale di sempre su Twitch, alle spalle soltanto della collaborazione tra il noto gamer Ninja e il rapper Drake (che raggiunse la fantasmagorica cifra di 628.000 spettatori), e il recente ritorno dello streamer Shroud, che è tornato su Twitch dopo la chiusura della piattaforma streaming di Microsoft, Mixer, raggiungendo quota 500.000 spettatori.

Anche se lo streaming di ieri non ha avuto nessun tipo di contenuto politico, è impossibile non pensare all’impegno della Ocasio-Cortez nell’ambito dei videogiochi, che risale già allo scorso anno, quando fu tra i firmatari (insieme a Marco Rubio, Rob Wyden, Mike Gallagher e Tom Malinowski) di una lettera inviata al CEO di Blizzard Robert Kotick riguardo alle penalizzazioni inflitte dalla sua compagnia al gamer Blitzchung, “reo” di aver mostrato il suo supporto alla rivolta di Hong Kong.

Con le Presidenziali 2020 sempre più vicine, la mossa di Alexandria Ocasio-Cortez sembra tutt’altro che casuale, ed è sicuramente un tentativo per avvicinare i più giovani al mondo della politica, oltre che per incoraggiare il voto. Non è noto se la rappresentante del Congresso continuerà a fare stream su Twitch, ma, visti i numeri che ha dimostrato di poter raggiungere, questa potrebbe essere davvero un’ottima idea.