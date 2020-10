Star Wars Jedi Fallen Order: arriva il lancio su Stadia

A quasi un anno dalla sua uscita sul mercato, Star Wars Jedi Fallen Order (qui la nostra recensione), il titolo di Respawn Entertainment ed Electronic Arts ambientato nell’universo della saga nata dal genio di George Lucas, è pronto a fare il suo approdo su una nuova piattaforma. Infatti, è previsto per il 24 novembre il lancio del gioco su Google Stadia.

Fallen Order è solo uno dei titoli che EA ha deciso di portare sulla piattaforma di gaming di Google e che hanno fatto il loro esordio proprio durante questo 2020. L’annuncio è arrivato attraverso un nuovo trailer (che potete vedere in fondo all’articolo).

Il titolo, che è da considerarsi l’inizio di un nuovo franchise, ha riscosso un enorme successo tra i giocatori, arrivando a contarne, secondo dati aggiornati allo scorso maggio, più di 10 milioni. E sempre in maggio un DLC gratuito a sopresa aveva deliziato i fan aggiungendo molti contenuti al gioco, come ad esempio il New Game + o le nuove sfide di combattimento. E stando a un recente rumor gli sviluppatori stanno continuando a lavorare sul gioco per portare nuovi contenuti, così come su un sequel che, se bisogna credere anche a quanto dice Jason Schreier, è praticamente certo (tanto che Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato un annuncio di lavoro per lo sviluppo di un progetto che sembra essere proprio l’agognato sequel di Fallen Order).

Attualmente Star Wars Jedi Fallen Order è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.