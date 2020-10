Immortals Fenyx Rising: ci sarà una demo su Stadia

L’uscita delle console next-gen porterà con sé anche l’arrivo di tantissimi nuovi titoli durante le vacanze invernali, e sicuramente uno dei più attesi di questi è Immortals Fenyx Rising (qui il nostro provato). Il gioco di casa Ubisoft, che sarebbe dovuto uscire con il titolo di Gods & Monsters, è un ambizioso open world ambientato nel mondo della mitologia greca, con una grafica impreziosita dall’accattivante stile cartoonesco e dai colori accesi e brillanti.

Il gioco, che è atteso all’uscita per il prossimo 3 dicembre, e il cui sviluppo è stato influenzato dagli action adventure di inizio anni 2000, si lascerà provare molto presto, almeno su Google Stadia. Attraverso un tweet infatti, il servizio di gaming ha annunciato che una demo di Immortals Fenyx Rising verrà rilasciata domani, e che rimarrà disponibile per una sola settimana. Non è ancora chiaro se questa demo arriverà anche su altre piattaforme, ma nell’annuncio Stadia ha chiaramente indicato che, della stessa promozione, faranno parte altri titoli come Humankind e Pac Man Mega Tunnel Battle.

Preparatevi dunque, se siete giocatori Stadia, a provare l’ebrezza di questo nuovo open world di Ubisoft, a partire da domani e fino al 29 ottobre. Per tutti gli altri invece bisognerà attendere il 3 dicembre, quando Immortals Fenyx Rising arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC.

The next three days are stacked with good stuff on #Stadia. We're revealing some trailers and three free games to try, starting with the PAC-MAN Mega Tunnel Battle demo. Click to Play now through October 27. https://t.co/Q53WjxA8xS pic.twitter.com/RmR7xA8XT5

— Stadia (@GoogleStadia) October 20, 2020