Festa del Cinema di Roma: ecco il calendario di questa settimana

Si sta svolgendo in questi giorni la Festa del Cinema di Roma, di seguito potete trovare il programma della giornata di oggi. Per ulteriori informazioni su film e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies.

FESTA DEL CINEMA DI ROMA MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE / WEDNESDAY, OCTOBER 21st

Evento/Event – Luogo/Location

9.00 Proiezione stampa/Press Screening Maledetta primavera (RI) 94’ – Sala Sinopoli

9.00 Proiezione stampa/Press Screening Seize Printemps / Spring Blossom (TP) 73’ – Sala Petrassi

11.00 Proiezione stampa/Press Screening Ironbark / The Courier / L’ombra delle spie (TP) 112’ – Sala Petrassi

11.30 Proiezione stampa/Press Screening Francesco (EV) 118’ – MAXXI

13.10 Photocall Maledetta primavera (RI)

Elisa Amoruso (regista/director) | Cast: Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi

13.30 Conferenza stampa/Press Conference Maledetta primavera (RI) – Sala Petrassi

Elisa Amoruso (regista/director) | Cast: Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi

13.40 Photocall Francesco (EV)

Evgeny Afineevsky (regista/director) | Cast: Juan Carlos Cruz | Den Tolmor, Tomáš Srovnal, Bohdan Batruch, Gisella Marengo (produttori/producers)

14.00 Conferenza stampa/Press Conference Francesco (EV) – Sala Petrassi

Evgeny Afineevsky (regista/director) | Cast: Juan Carlos Cruz

14.10 Photocall Seize Printemps / Spring Blossom (TP)

Suzanne Lindon (regista/director) | Caroline Bonmarchand (produttrice/producer)

14.25 Photocall De nos frères blesses / Faithful (SU)

Hélier Cisterne (regista/director) | Katell Quillevéré (sceneggiatrice/screenwriter) | Cast: Vincent Lacoste | Justin Taurand (produttore/producer)

14.30 Conferenza stampa/Press Conference Seize Printemps / Spring Blossom (TP) – Sala Petrassi

Suzanne Lindon (regista/director) | Caroline Bonmarchand (produttrice/producer)

14.45 Conferenza stampa/Press Conference De nos frères blesses / Faithful (SU) – Sala Petrassi

Hélier Cisterne (regista/director) | Katell Quillevéré (sceneggiatrice/screenwriter) | Cast: Vincent Lacoste | Justin Taurand (produttore/producer)

15.00 Red carpet Francesco (EV)

Evgeny Afineevsky (regista/director) | Cast: Juan Carlos Cruz | Den Tolmor, Tomáš Srovnal, Bohdan Batruch, Gisella Marengo (produttori/producers)

17.00 Incontro/Conversation “L’uomo dei sogni – Fuga per la vittoria” (D) – Palazzo Merulana

Con/with Federica Aliano, Nicola Calocero

17.30 Incontro/Conversation “The Golden Age of Documentaries” – Teatro Studio Gianni Borgna

Con/with Duilio Giammaria, Antonio Monda

18.00 Red carpet Maledetta primavera (RI)

Elisa Amoruso (regista/director) | Cast: Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi

18.00 Proiezione/Screening Aranyer Din Ratri / Days and Nights in the Forest 115′ (RE) – Casa del Cinema

18.30 Photocall Cinema Europa Seize Printemps / Spring Blossom (TP) – My Cityplex Europa

Suzanne Lindon (regista/director) | Caroline Bonmarchand (produttrice/producer)

19.00 Proiezione stampa/Press Screening We Are the Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000 (RI) 78’ – My Cityplex Savoy Sala 4

19.00 Incontro/Conversation Fantozzi (FT) – MACRO

Con/with Edoardo Ferrario

19.00 Incontro/Conversation “John Carpenter / Steven Spielberg” (D) – Palazzo Merulana

Con/with Mario Sesti, Caterina Taricano

20.00 Proiezione/Screening Siamo in un film di Alberto Sordi? 80’ – Teatro Palladium

21.00 Proiezione/Screening Pratiwandi / The Adversary (RE) 110′ – Casa del Cinema

21.00 Proiezione stampa/Press Screening Honeydew (RI) 106’ – My Cityplex Savoy Sala 3

21.30 Proiezione/Screening Pub. Acc. De nos frères blesses / Faithful (SU) – MAXXI

Con/with Hélier Cisterne (regista/director) | Katell Quillevéré (sceneggiatrice/screenwriter) | Cast: Vincent Lacoste | Justin Taurand (produttore/producer)

ALTRI EVENTI DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA/OTHER EVENTS OF THE FESTA DEL CINEMA DI ROMA

11.00 Presentazione/Presentation Lazio Cine International (Link: http://www.lazioinnova.it/news/streaming)

Con/with Arturo Ricci

15.30 Presentazione/Presentation Linfoamici (Link: http://www.lazioinnova.it/news/streaming)

Con/with Tosca D’Aquino, Flora Canto, Anna Milici

17.00 CineCampus Renzo Rossellini, Alessandro Rossellini

(Link: http://www.lazioinnova.it/news/streaming)

20.45 Proiezione/Screening The End? L’inferno fuori – Acilia Libri

21.00 Proiezione/Screening Song’e Napule – Libreria Altroquando

ALICE NELLA CITTÀ

11.00 Red carpet Shadows

Carlo Lavagna (regista/director) | Andrea Paris (produttore/producer) | Laura Mirabella (distribuzione/distribution)

11.00 Proiezione/Screening Acc. Climbing Iran 53’ – My Cityplex Europa

11.30 Proiezione/Screening Acc. Shadows 90’ – Sala Sinopoli

11.30 Proiezione stampa/Press Screening Hangry Butterflies 80’ – Cinema Caravaggio

15.15 Conferenza stampa/Press Conference Climbing Iran – Casa Alice

Francesca Borghetti (regista/director) | Filippo Macelloni (produttore/producer)

15.45 Conferenza stampa/Press Conference Shadows – Casa Alice

Carlo Lavagna (regista/director) | Andrea Paris (produttore/producer) | Massimiliano Orfei (distribuzione/distribution)

16.00 Proiezione/Screening Pub. Acc. Alice corti 3/Alice short movies 3 – Sala Alice TIMVISION La Nuvola

16.30 Proiezione/Screening Pub. Acc. Slalom 90’ – Cinema Caravaggio

18.00 Proiezione/Screening Pub. Acc. Alice corti 4/Alice short movies 4 – Sala Alice TIMVISION La Nuvola

18.30 Proiezione/Screening Pub. Acc. Listen 74’ – Cinema Caravaggio

20.30 Proiezione/Screening Pub. Acc. Climbing Iran 53’ – Cinema Caravaggio

21.00 Proiezione/Screening Pub. Acc. Shadows 90’ – Sala Alice TIMVISION La Nuvola

22.30 Proiezione/Screening Pub. Acc. Punta Sacra 96’ – Cinema Caravaggio

LEGENDA

SU: SELEZIONE UFFICIALE / OFFICIAL SELECTION

IR: INCONTRI RAVVICINATI / CLOSE ENCOUNTERS

O: OMAGGI E RESTAURI / TRIBUTES AND RESTORED FILMS

RI: RIFLESSI / REFLECTIONS

CO: COPRODUZIONE / CO-PRODUCTION ALICE NELLA CITTÀ