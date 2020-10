Willow: Disney+ conferma la produzione di una serie tv

Il magico mondo di Willow di George Lucas rimane un’avventura bizzarra e travolgente degli anni ’80, che vanta alcuni effetti incredibili (per i suoi tempi), grandi prestazioni e una colonna sonora magistrale del compianto James Horner. Il film è ora disponibile per lo streaming su Disney+, ed è stato annunciato che presto arriverà anche una serie tv.

Jon M. Chu (In the Heights – Sognando a New York, Crazy & Rich) dirigerà l’episodio pilota e sarà il produttore esecutivo insieme agli showrunner Jonathan Kasdan (Solo: A Star Wars Story) e Wendy Mericle (Arrow). Jonathan Kasdan ha scritto l’episodio. Ecco quanto dichiarato dal regista durante un’intervista: