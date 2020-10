La Rivincita delle Bionde 3 uscità nel 2022

Il tanto atteso La Rivincita delle Bionde 3 ha una data di uscita prevista nel maggio 2022. Nel 2001, Reese Witherspoon ha interpretato il ruolo di Elle Woods e l’ha consolidata come icona della cultura pop. segue la vivace e modaiola Elle mentre si prepara per una proposta di matrimonio del suo ragazzo, solo per essere poi scaricata. Determinata a riaverlo indietro, Elle si iscrive alla Harvard Law School con l’obiettivo di impressionarlo, ma lungo la strada scopre la propria autostima e le vere passioni della vita. Nel corso degli anni, La Rivincita delle Bionde è rimasto uno dei film per ragazze più amati, e ha persino portato a un sequel, uno spin-off diretto su DVD e un musical sul palco.

Nel 2018, è emerso che Reese Witherspoon sarebbe tornata per La Rivincita delle Bionde 3. I dettagli della trama erano scarsi, ma gli scrittori originali del film, Kirsten “Kiwi” Smith e Karen McCullah erano pronti a tornare e il film era stato originariamente previsto per il 2020. Tuttavia, ci sono stati pochi sviluppi, che hanno messo in dubbio se sarebbe stato effettivamente portato sullo schermo. Poi, La Rivincita delle Bionde 3 ha avuto un grande impulso all’inizio di quest’anno quando Mindy Kaling e Dan Goor hanno firmato per scrivere la sceneggiatura. Ora sembra che la macchina si sia finalmente messa in moto.

Martedì sera, MGM Studios ha rivelato che La Rivincita delle Bionde 3 è ufficialmente previsto per il rilascio a maggio 2022. Resta da vedere esattamente quando arriverà in quel mese e soprattutto se, vista la pandemia, la tabella di marcia verrà rispettata. Lo studio ha condiviso la notizia con una GIF di Elle e il tagging di Witherspoon conferma che tornerà.

Il secondo film ha visto Elle dirigersi a Washington DC per intraprendere la sua carriera legale, e i fan sono sicuramente curiosi di vedere cosa ha combinato da allora. Legally Blonde 3 può riempire quegli spazi vuoti e portare un franchise dei primi anni 2000 ai giorni nostri. Si spera che riescano ad inserirsi alcuni volti familiari, come Paulette interpretata da Jennifer Coolidge e Emmett interpretato da Luke Wilson, soprattutto perché lui ed Elle si sono sposati alla fine del secondo capitolo. Ora che ha una nuova data, Legally Blonde 3 può fare dei veri progressi in futuro, nel frattempo potete trovare tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.