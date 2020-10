AMD dà istruzioni ai rivenditori per fermare i bot

Non è un segreto il fatto che i lanci sul mercato della serie 30 di casa Nvidia abbiano lasciato l’amaro in bocca agli appassionati che speravano di ottenere una scheda video di nuova generazione. Sfortunatamente, tra bot e approfittatori, quasi nessuno è riuscito a poter mettere le proprie mani sul prodotto. Fortunatamente, pare che AMD si stia organizzando per evitare di doppiare l’esperienza negativa.

A seguito dell’uscita delle attesissime AMD Big Navi, l’azienda ha dato istruzioni precise ai rivenditori riguardo il comportamento che questi ultimi devono adottare per evitare di andare sold out a causa di malintenzionati.

L’account Twitter di VideoCardz ha riportato un documento leakato, in cui è possibile vedere alcuni dettagli forniti dalla società.